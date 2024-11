Nico Gonzalez salta anche Milan-Juventus?

Nell'ultimo derby vinto contro il Torino,è stato escluso dai convocati dellaprincipalmente per precauzione, evitando rischi di ricadute del recente infortunio muscolare che lo costringe ai box dallo scorso 2 ottobre, giorno in cui si fece male nei primi minuti della sfida diL’obiettivo era permettergli un recupero completo senza affrettare il rientro. Con due settimane a disposizione durante la pausa per le nazionali, l’argentino dovrebbe essere pronto a tornare a disposizione del tecnico Thiago Motta per la prossima partita dei bianconeri, ma potrebbe servire ancora un po' di pazienza prima di vedere il numero 11 bianconero di nuovo in campo.Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, però, l'argentino potrebbe anche ritardare il suo ritorno, e c'è una possibilità che possa saltare il big match a San Siro in attesa di guarire completamente dall'infortunio muscolare che lo sta rallentando. Il suo rientro, a questo punto, potrebbe avvenire il 27 novembre in Champions League contro l'Aston Villa o direttamente il 1° dicembre, giorno di Lecce-Juventus.





