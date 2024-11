Tra i difensori accostati allaper il mercato di gennaio, spunta anche il nome di Radu. Il centrale rumeno, che a inizio stagione ha lasciato il Genoa per il Tottenham, potrebbe tornare in Serie A, con la Juve pronta a riaccoglierlo. La società bianconera, che lo ha scoperto e lanciato, potrebbe offrirgli un ruolo da protagonista, soprattutto dopo l'infortunio di Bremer. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ritorno di Dragusin in bianconero non è da escludere, con il difensore pronto a giocare un ruolo importante nella seconda parte della stagione.