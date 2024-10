Paulha lasciato la villa sulle colline torinesi, ora occupata da Nico Gonzalez, segno di un probabile addio alla. Nonostante la riduzione della squalifica per doping a 18 mesi, Pogba, il cui contratto scade nel 2026, non ha ricevuto conferme per un futuro in bianconero. Il francese ha dichiarato di voler rimanere, anche rinunciando a parte dell’ingaggio, ma il direttore tecnico Giuntoli ha risposto che attualmente non c'è posto in squadra. La Juventus sta valutando una rescissione consensuale e, in caso di mancato accordo, potrebbe optare per la risoluzione unilaterale. Intanto, Pogba è stato accostato all’Inter Miami per il 2025.