Douglas Luiz trequartista contro la Lazio: l'idea

La- anche se ancora non è sicuro - probabilmente dovrà fare a meno diper il match contro la Lazio, in programma sabato 19, al rientro della sosta per le nazionali. Thiago Motta ha diverse opzioni per sostituire l'olandese.L'ipotesi più concreta può essere quella di inserire Kenan Yildiz come trequartista, posizione che aveva ricoperto nelle prime due giornate di campionato. Secondo quanto riferisce Tuttosport però,oppure impiegare Fagioli o McKennie. Questi ultimi due però saranno reduci dagli impegni con le Nazionali (e il texano anche da un viaggio intercontinentale) e quanto al brasiliano è da vedere se nel frattempo sarà riuscito a mostrare a Motta ciò che il tecnico pretende per schierarlo titolare.