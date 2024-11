Douglas Luiz titolare contro il Torino?

Da qualche giorno è ufficialmente tornato in gruppo, lasciandosi alle spalle il recente infortunio muscolare, e ora è pronto a prendersi lariscattando una prima parte di stagione davvero complicata, fatta di poche luci e molte ombre. Ogni riferimento aè chiaramente voluto.Il centrocampista brasiliano, rimasto in panchina per novanta minuti nel match di Champions League contro il Lille, verrà regolarmente convocato in vista di quello che sarà il suo primo Derby della Mole da calciatore della Juventus. Gli impegni ravvicinati che vedono protagonisti i bianconeri, impongono doverose riflessioni a Thiago Motta, chiamato a gestire in maniera oculata le risorse a disposizione. Dopo un filotto importante di gare, con il calendario decisamente affollato dalla Champions League e dal turno infrasettimanale, esiste la possibilità di rivedere l'ex Aston Villa già con una maglia da titolare?Il classe 1998 è pienamente recuperato ed è tornato a completa disposizione di Thiago Motta. Tuttavia rimane difficile pensare che il centrocampista approdato a Torino in estate possa già ottenere un posto nell'undici titolare contro il Torino. Sono maggiori, invece, le possibilità di vederlo a gara in corso.





