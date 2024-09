Empoli-Juventus, i numeri della sfida di Douglas Luiz

minuti giocati: 67'

tocchi: 48

precisione dei passaggi: 91.4%

passaggi chiave: 2

cross (riusciti): 5 (1)

palle lunghe (precise): 2 (2)

dribbling tentati (riusciti): 1 (1)

contrasti a terra (vinti): 4 (3)

contrasti aerei (vinti): 1 (1)

possesso perso: 10

falli subiti: 1

ieri sera nel pareggio contro l'Empoli allo stadio Castellani è stato schierato titolare per la prima volta dal nuovo tecnico Thiago Motta. Com'è andata però la sua prima gara in maglia bianconera? Douglas è stato sostituito dopo 67 minuti di gara. Il centrocampista brasiliano è arrivato in estate dall'Aston Villa per 50 milioni di euro. Andiamo però ad analizzare i numeri della sua prima sfida da titolare (dati SofaScore).





