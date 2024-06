Douglas Luiz è virtualmente un nuovo giocatore della Juventus. Mancano le visite mediche che il giocatore effettuerà nei prossimi giorni negli Stati Uniti. Douglas infatti è impegnato con la nazionale brasiliana in Copa America, che si disputa negli Stati Uniti.Thiago Motta avrà l'occasione per vederlo quindi in attesa poi di poterlo allenare alla Continassa quando il giocatore rientrerà dagli impegni con la nazionale. Il Brasile inizierà la competizione nella notte tra martedì e mercoledì (match in programma alle ore 03:00). La prima partita del Brasile sarà contro la Costa Rica. Oltre a Douglas Luiz ovviamente, Thiago Motta avrà l'occasione di vedere anche Danilo e Bremer