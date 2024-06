Le parole di Douglas Luiz: il saluto all'Aston Villa

Douglas Luiz saluta l'Aston Villa attraverso i suoi social. Il centrocampista brasiliano ha voluto ringraziare per gli anni trascorsi a Villa Park.Così Douglas Luiz sui suoi social."È arrivato il momento di direa Villa Park.Voglio iniziare ringraziando tutti (società, giocatori, tifosi e staff): questo è stato un posto in cui mi sono sentito a casa, voi tifosi avete avuto un impatto sulla mia carriera e non lo dimenticherò mai,Mi mancherete!Spero di avervi reso molto orgogliosi, potete essere certi che ho sempre cercato di dare la mia versione migliore, come giocatore e come essere umano.Sono stati 5 anni di molte gioie, celebrazioni, lotte, apprendimento, giochi, divertimento e molte altre cose.Ora continuerò la mia vita in un altro club, ma i miei tifosi e la mia passione per voi non svaniranno mai, grazie di tutto".