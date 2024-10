non prenderà parte, con tutta probabilità, nemmeno al match di mercoledì sera dellacontro il. Il centrocampista brasiliano, ai box dopo il problema fisico accusato nel riscaldamento prima della sfida contro lo Stoccarda che avrebbe dovuto giocare dal primo minuto, si è allenato a parte anche oggi, pertanto si stanno riducendo le chance di vederlo tra i convocati per il turno infrasettimanale. Sempre in infermeria anche Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez, che Thiago Motta conta di ritrovare almeno prima della prossima sosta per le Nazionali.