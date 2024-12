Quella di mercoledì sera sarà una partita molto importante per, che finalmente vede la possibilità di tornare almeno in panchina dopo lo stop, rivelatosi più lungo del previsto, per infortunio. Il, che approderà all'Allianz Stadium per sfidare lanella sesta giornata di Champions League, è infatti un'avversaria speciale per il brasiliano: non tanto perché l'ha battuta solo una volta in undici incroci con l'Aston Villa, ma perché furono proprio i Citizens a scommettere su di lui nel 2017 prelevandolo per una dozzina di milioni dal Vasco da Gama, per poi prestarlo al Girona e infine cederlo a titolo definitivo.