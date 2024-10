Tuttosport ha intervistato l'ex ds di Watford e Udinese, che in Premier League ha avuto modo più volte di osservare da vicino, ora in difficoltà alla: "L'avrei preso anche io e anche alle stesse cifre", il suo commento. "L’anno scorso era stato il miglior centrocampista della Premier League con 10 goal e 10 assist a referto. I numeri non mentono e testimoniano come Douglas Luiz sia un grande giocatore. Ergo meritevole di quel tipo di spesa per acquistarlo. Oltretutto, oggi il livello della Premier League è superiore a quello della Serie A e portare in Italia uno dei migliori elementi del campionato più importante resta un grande colpo e una operazione da fare.Quello che ha fatto e dimostrato nel principale torneo al mondo la dice lunga sul suo valore. Giocando poco in questi primi mesi può magari aver avvertito un po’ di mancanza di fiducia e questo alla fine incide nel togliere serenità a un calciatore, ma sono convinto che Douglas Luiz verrà fuori e farà bene anche in Italia. Non ho dubbi in tal senso. Serve solo un po’ di pazienza e magari fargli avvertire da parte di tutto l’ambiente la stima nei suoi confronti".E sul suo ruolo: "Per me la sua posizione è quella di. Ha visione di gioco e il primo passaggio, oltre ad essere molto abile nel verticalizzare con i suoi lanci. Ecco perché lo vedo da metronomo in mezzo al campo. Douglas, però, ha anche qualità difensive, oltre che di palleggio: per questo come organizzatore di gioco può rendere al massimo. Inoltre il brasiliano con un tocco mette, facilmente, il pallone dove dev’essere direzionato e può innescare subito gli attaccanti. Douglas è molto flessibile come centrocampista.. Quindi in una mediana a tre può, tranquillamente, anche giocare da box to box per capacità di inserimento in fase offensiva, ma personalmente lo vedo di più e lo preferisco come regista".