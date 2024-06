Douglas Luiz come De Paul: i motivi

Ma che giocatore è davvero? Cosa potrà dare al centrocampo della? Lo spiega l'edizione odierna di Tuttosport proponendo un paragone calzante con un elemento che, oltre ad essere stato accostato più volte agli stessi bianconeri, in molti ricordano ancora bene dai tempi della sua esperienza in Italia: si tratta di Rodrigo, ora all', che forse è più propenso al dribbling del brasiliano il quale vanta però molta potenza muscolare e capacità di gestire entrambe le fasi di gioco, possesso e interdizione, proprio ciò che serviva alla Juve.Douglas Luiz, inoltre, sembra un po' più solido dell'argentino per giocare in uncome ha in mente di fare, in alternanza con Adrien Rabiot (se resterà), Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli. Un pacchetto, questo, che può fornire al tecnico italo-brasiliano i necessari rinforzi per una stagione densa di impegni, con otto sfide garantite già con la sola Champions League. Al di là dei paragoni, comunque, per Douglas è davvero tutto fatto. L'annuncio è atteso per la prossima settimana, quando tutti i dettagli saranno sistemati compreso quello non trascurabile delle visite mediche.





