In campo, è difficile non notarlo. E non è solo per il nuovo look, con i capelli corti e il brillante biondo platino. Nella Juventus che pareggia il derby contro il Torino, attraversa il suo peggior girone d'andata in Serie A da 14 anni e si prepara a un gennaio difficile, spicca in mezzo al campo la classe di Douglas Luiz. Alla sua terza partita da titolare, finalmente il brasiliano inizia a dare segnali di vita. Con il suo talento e visione di gioco, si fa sentire in un momento di difficoltà per la squadra, mostrando quel potenziale che la Juve sperava di vedere sin dall'inizio della stagione.