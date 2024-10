Brutta sorpresa perdopo la vittoria della Juventus all'Allianz Stadium contro la Lazio. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l'abitazione del centrocampista della Juventus e della calciatrice della Juventus Women è stata infatti svaligiata dai ladri.I malviventi, che hanno fatto irruzione nella casa in collina che la coppia condivide a Torino, hanno portato via 11 orologi dal valore di circa 500 mila euro e alcune collane in brillanti della compagna del numero 26 bianconero, anch'essa fuori casa perché in ritiro con la squadra di Canzi in vista del match contro l'Inter.L’allarme è scattato in piena notte, attorno all’una e mezza: sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e anche la Scientifica per fare i rilevamenti su alcune tracce.





