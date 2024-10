Le parole di Luciano Moggi

La Juve si sta avvicinando al rientro in campionato contro la Lazio. I bianconeri stanno preparando il match dopo la pausa nazionali che ha visto protagonisti tanti giocatori. Sulla rosa della Juventus è tornato a parlare anche Luciano Moggi a Radio Bianconera, commentando in particolare il ruolo di'Guai a seguire i consigli. Conosco, ma non bisogna fare nomi, rischi di innescare un'asta. Per esempio, prendiamo in esame. Come caratteristiche. Non solo come modulo, ma è anche privo di velocità. Deve parlare l'allenatore dei calciatori da acquistare, rispetto alle sue esigenze. Puoi scrivere qualsiasi nome, ma poi il dirigente deve sempre consultarsi con il tecnico. Serve cautela.e farà le sue valutazioni. Lui non ha bisogno dei giornali'.. Manca un leader che sappia anche aiutare gli altri, oltre che a fare bene tecnicamente. Il campione può essere un leader. Ai miei tempi ce n'erano tanti. Quando Conte giocava, si faceva sentire nello spogliatoio, dando anche consigli all'allenatore. Poi Antonio è diventato un grande tecnico e motivatore. Diamo tempo di costruire,. Ancora un anno per il cambiamento radicale. Quindi cosa principale alternativa a Vlahovic e un leader in mezzo al campo, anche per stimolare i compagni. Poi si ava vanti verso i risultati importanti. Ci sono giovani bravi, ma peccano di esperienza,'.