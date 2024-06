Douglas Luis alla Juventus: cosa manca per chiudere

L'obiettivo dellaè uno: regalare a Thiago Motta. Il giocatore dell'fortemente voluto dal nuovo tecnico della Juventus. Cosa manca però per chiudere la trattativa?La trattativa si può chiudere, dopo i rallentamenti degli ultimi giorni legati alle richieste di Weston. Il centrocampista texano poi tolto dalla trattativa, al suo posto è stato inserito Enzo. La Juventus pensa di poter chiudere la trattativa inserendo i cartellini di Samuel, Enzo Barrenechea ed un conguaglio economico dii in favore dell'Aston Villa. Barrenechea ha dato il suo ok al trasferimento in Premier League, restano da limare gli ultimi dettagli ma si può fare. Manca poco per accendere la speranza di vedere in bianconero il centrocampista Douglas Luiz e la compagna Alisha