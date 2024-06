Per Douglas Luiz, prossimo giocatore della Juventus, questa notte sarà tempo di battesimo nella rassegna continentale con il Brasile. Un tuttofare che coniuga al meglio le due fasi e che si cala alla perfezione in una mediana a due come quella prevista dal 4-2-3-1 che – curiosamente, ma solo fino a un certo punto – è il modulo di riferimento tanto dell’allenatore bianconero quanto del ct brasiliano Dorival Junior, scrive Tuttosport.L’appuntamento, dunque, è per notte fonda, quando il Brasile sfiderà la Costa Rica, nel primo incontro della fase a girone. Douglas Luiz è tornato a novembre con la nazionale dopo una lunga assenza: da allora sei presenze su sei partite dei pentacampioni del mondo, compreso il sostanzioso impiego negli ultimi test con Messico e Stati Uniti sulla strada della rassegna continentale. Partite che Thiago Motta per primo sta osservando con grande attenzione, e non soltanto per il sentimento che lo lega al natio Brasile.