Lainizia a prepararsi a quello che sarà il mercato invernale con il chiaro obiettivo di andare ad agire colmando i reparti carenti. Il direttore Cristianosicuramente si sta già muovendo per fiutare le opportunità di mercato. Certamente si dovrà agire sul reparto difensivo: Gleison Bremer e Juan Cabal hanno già terminato la loro stagione per gli infortuni ma questa è ormai storia nota. Chi potrebbe però essere ceduto e portare un tesoretto alla Vecchia Signora? Nicolò, Samuel"Quando tocca la palla è come ascoltare per la prima volta i Beatles" ha detto il direttore Romeo Agresti nella live su YouTube. Certamente ha grandi doti balistiche ma non è ancora riuscito ad incidere in maglia bianconera ed il suo addio anticipato potrebbe già arrivare. Il suo valore di mercato attualmente è di 55 milioni di euro secondo Transfermarkt.Una buona partenza, una maglia da titolare alla prima. Poi è sceso nelle gerarchie del tecnico della Juventus Thiago Motta, sempre meno impiegato e autore di prestazioni opache. Il suo valore di mercato è di circa 8 milioni, sempre secondo Transfermarkt.Cresciuto nel vivaio bianconero, ha un lungo contratto con la Vecchia Signora ma nel fitto centrocampo non sta riuscendo a ritagliarsi spazio. Potrebbe quindi valutare la cessione, magari già a gennaio. Valore di mercato: 20 milioni.





