Lacontinua a essere protagonista del calciomercato estivo con movimenti significativi sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le operazioni in corso riguardano giocatori di primo piano, che potrebbero dare una svolta alla rosa bianconera per la prossima stagione., centrocampista dell'Aston Villa, è ormai vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Le trattative per portare il brasiliano a Torino sono in fase avanzata, e si prevede che l'affare possa essere ufficializzato a breve. Douglas Luiz è visto come un rinforzo chiave per il centrocampo di Massimiliano Allegri, grazie alle sue qualità tecniche e alla sua esperienza internazionale.Nonostante le voci iniziali, Teundell'Atalanta non è considerato un'alternativa a Douglas Luiz. La Juventus sembra intenzionata a portare entrambi i giocatori, aumentando così le opzioni a disposizione di Allegri nel settore centrale del campo. Nel frattempo, Rabiot non dà risposta: la sua permanenza a Torino è tutt'altro che certa. La dirigenza della Juve è in attesa di una decisione da parte del giocatore, che sta valutando le opzioni disponibili.