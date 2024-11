Douglas Luiz-Nico Gonzalez, le parole di Thiago Motta: quando tornano

In conferenza stampa Thiago Motta ha parlato di chi sarà indisponibile per Udinese-Juventus, confermando che non ci saranno ancora né Douglas Luiz né Nico Gonzalez per la partita.Il tecnico ha ufficializzato che i due giocatori non ci saranno ad Udine. "No domani né Douglas né Nico. Vedremo per le prossime". Da capire quindi quando potranno tornare Douglas Luiz e Nico Gonzalez, con quest'ultimo che potrebbe tornare dopo la sosta.