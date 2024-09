Tra i protagonisti mancati dici sono ancora una volta siache. Nonostante i problemi fisici di Gatti, rimasto anch'egli in panchina, Thiago Motta ha deciso di puntare su Pierre Kalulu - questa volta nei panni di difensore centrale - a cui si aggiunge l'inserimento di Nicolò Savona, schierato sulla corsia di destra a contrastare le sortite di Kvicha Kvaratskhelia. Per Danilo, dunque, non c'è stato spazio nemmeno a gara in corso. Stesso copione anche per l'ex centrocampista dell'Aston Villa. Thiago Motta ha iniziato la partita con Locatelli e McKennie chiamati ad imbastire la mediana, mentre nella ripresa c'è stato margine anche per Thuram. Non per Douglas Luiz, il cui percorso d'inserimento procede a rilento e per scalare le gerarchie serve un repentino cambio di passo.