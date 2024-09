Perché l'Aston Villa ha ceduto Douglas Luiz alla Juventus?

La spiegazione

Tra i colpi dell'estate della Juventus, una delle operazioni più onerose è sicuramente quella riguardante l'arrivo didall'Aston Villa. Un affare da 50 milioni di euro, poi ovviamente ammortizzati dalla doppia cessione di Samuel Iling-Junior e Enzo Barrenechea, i quali hanno completato il percorso inverso rispetto al brasiliano. Una maxi operazione davvero importante e che ha visto il club di Birmingham salutare uno dei suoi calciatori di riferimento.La Premier League si è dotata di una regola che controlla le spese del club e mette in ordine i bilanci delle spendaccione protagoniste del campionato più ricco d’Europa. I club inglesi devono dunque sottostare al Profitability and Sustainability Rules (PSR). Per non violare il PSR, una squadra inglese deve avere perdite superiori a 105 milioni di euro nell'ultimo triennio preso in esame. Per scongiurare tale scenario - che sarebbe costato 10 punti di penalizzazione in campionato - i Villans hanno dovuto compiere questo grande sacrificio sul mercato, cedendo una delle loro stelle.Il Football Director del club Damian Vidagany ha spiegato le mosse del club che hanno portato alla cessione di Douglas Luiz alla Juve:"Alla fine della stagione dovevamo vendere giocatori per evitare di violare il PSR. Se quello dal 20 maggio al 30 giugno è normalmente un periodo festivo nel calcio, non lo era per noi. Dovevamo trovare una soluzione ad un problema del passato, negli ultimi anni ci eravamo riusciti grazie alla vendita di Jack Grealish. Una volta finita la stagione, c’è stato un momento in cui tutti hanno festeggiato la Champions League mentre io e Monchi stavamo pensando già a come non rovinare questo bellissimo anno con la penalizzazione. Era come ci fosse una bomba e un conto alla rovescia e noi eravamo lì a dover tagliare il cavo. Abbiamo risolto la cosa all’ultimo secondo. Avevamo una sfida: risolvere il problema e costruire la migliore squadra possibile per la prossima stagione", le parole di Vidagany riportare da Calciomercato.com.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui