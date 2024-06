Ma come impatterà l’acquisto disui conti della? Secondo la nota ufficiale, Douglas Luiz è stato valutato 50 milioni di euro. Il contratto, della durata di cinque anni, come riportato dalle cronache, prevederebbe un ingaggio netto di 5 milioni di euro a stagione, che corrispondono a circa 9,25 milioni di euro lordi. Pertanto, il costo totale per la Juventus nella prossima stagione sarebbe di circa 19,25 milioni di euro, secondo quanto riporta Calcio e Finanza. Questo investimento significativo riflette l'importanza che il club attribuisce al centrocampista brasiliano, il cui arrivo è destinato a rafforzare notevolmente il centrocampo bianconero sia in termini di qualità che di esperienza.