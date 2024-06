Juventus Women, dove giocherebbe Alisha Lehmann?



Juventus Women, quanto costa Alisha Lehmann?



Juventus Women, chi lascerebbe il posto ad Alisha Lehmann?

alla Juventus può diventare realtà. Il centrocampista è una delle richieste del nuovo tecnico Thiago Motta e la trattativa è ai dettagli. Insieme a lui però potrebbe approdare in bianconero la compagna, anche lei calciatrice ed al momento esattamente come Douglas veste la maglia dell'Aston Villa. Può davvero arrivare a Torino?di Max Canzi potrebbe agire da esterno offensivo (nei 3 davanti quindi), principalmente a destra ma in caso di necessità potrebbe giocare anche a sinistra.La giocatrice potrebbe costare circa 50 mila euro, ma sarebbe inserita nella trattativa del compagno Douglas Luiz che include anche Samuel Iling Junior ed Enzo Barrenechea.La giocatrice essendo straniera occuperebbe uno dei 10 slot della Juventus Women. Si tratta di un esterno offensivo. Nella rosa della Juventus Women gli esterni sono Chiara Beccari, Sofia Cantore, Lindsey Thomas e Maelle Garbino. La maggiore indiziata a lasciare Torino in caso di approdo di Alisha sarebbe MaelleVai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.