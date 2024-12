Il presidente del, Saverio Sticchi Damiani, ha rilasciato un'intervista esclusiva a DAZN, dove ha parlato del futuro di Patrick Dorgu, giovane esterno sinistro classe 2004 della nazionale danese. Il calciatore, che nelle ultime settimane è stato accostato a club prestigiosi, tra cui la Juventus, ha suscitato l’interesse di diversi top club sia in Italia che all'estero.Sticchi Damiani ha confermato l’interesse per Dorgu, ma ha anche precisato la posizione del Lecce riguardo al giocatore: "Ci sono attenzioni su di lui sia in Italia che all'estero. Puntiamo su di lui, e lo faremo sino a fine stagione". Il presidente ha quindi sottolineato la volontà del club di valorizzare il giovane talento, continuando a lavorare con lui in vista di un possibile futuro più grande, ma solo a partire dalla fine della stagione. Questo indica che, per il momento, Dorgu è considerato una risorsa fondamentale per il Lecce e non verrà ceduto prima della conclusione dell'attuale campionato.