Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico, Simone, ha espresso con fermezza il proprio disappunto alla squadra per i punti persi in questo inizio di campionato. I numeri evidenziano i problemi difensivi: rispetto alla scorsa stagione, l’Inter è passata da 22 punti con 5 reti subite a 18 punti con 13 gol concessi. Durante un’analisi video, Inzaghi ha evidenziato errori nel posizionamento e nel pressing, soprattutto nel caso del gol subito contro la. Nonostante le critiche, lo staff ha anche elogiato la buona produzione offensiva, ribadendo l’importanza di difendere compatta per migliorare.