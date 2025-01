Tuttosport ha intervistato, tra le Legend ospiti nei giorni scorsi a Riad per la Supercoppa italiana, che ha detto la sua anche su: "Io credo che quando si arriva in realtà importanti come la, in grossi club, molte valutazioni vengono fatte in base ai risultati che si ottengono. Motta ha fatto molto bene al Bologna, ora sta trovando delle difficoltà. Chiaro che dalla Juventus ci si aspetta di più. Ma se analizziamo l’ultima partita, la semifinale di Supercoppa persa con il, direi che non meritasse la sconfitta. Nel primo tempo aveva creato occasioni e poi nella ripresa i rossoneri hanno trovato due reti su occasioni sporadiche. Non credo che in questo caso la Juve abbia peccato di carattere. In generale probabilmente gli infortuni hanno pesato e questo non ha agevolato il percorso. Questo è il momento in cui sarà più che mai fondamentale avere il supporto del club".E su: "Non è sui livelli dell’anno passato. L’infortunio non gli ha certo dato una mano. Non so se sia così vera la teoria che chi va via dall’Atalanta poi fa fatica. Una cosa è sicura, a Bergamo i giocatori sono abituati in un contesto di un certo tipo, forse legato un po’ di più al gioco di squadra, e quando qualcuno di questi interpreti va via e ci si aspetta che nella nuova squadra faccia la differenza anche individualmente ecco che le autentiche capacità tecniche vengono fuori.? Dal punto di vista realizzativo la mancanza di qualche goal importante accende certe luci che lo portano a catalogarlo in un modo piuttosto che in un altro. Però ha già fatto 12 goal e poi in passato anche lui ha vissuto momenti particolari. È chiaramente un attaccante finalizzatore per cui occorre che la squadra giri in un certo modo per metterlo nelle condizioni di esaltare le sue qualità".