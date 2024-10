Djalò segna in Europa League: il VIDEO del goal

Super momento perche può di nuovo festeggiare dopo il primo goal realizzato con la maglia den campionato nell'ultima giornata. Il difensore portoghese, di nuovo titolare in Europa League, ha sbloccato il match contro l'segnando la rete dell'1-0 a fine del primo tempo.Sugli sviluppi di calcio di punizione, il difensore di proprietà dellasi è trovato nel posto giusto, riuscendo a concludere in porta dopo un rimpallo. Niente da fare per il portiere. Gran goal per Djalò, il secondo consecutivo in pochi giorni. Per il difensore una settimana da sogno dopo le difficoltà ad inizio della sua avventura al Porto. Di seguito il VIDEO del goal.