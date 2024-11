Portogallo, esordio per Djalò: le sue parole

ha fatto il suo esordio con il Portogallo nel match di Nations League contro la Croazia pareggiato 1-1: "È stata una questione di qualità. Senza voler sembrare arrogante, sono felice di aver cambiato il corso della mia carriera" ha dichiarato a RTP."Sono molto felice per il debutto. La squadra avrebbe potuto vincere, non ci siamo riusciti, ma nel prossimo incontro faremo meglio. È stata una serata speciale per me, per la mia famiglia e i miei amici, perché era qualcosa che desideravo"" L'importante è fare quello che so fare, dare il massimo e lavorare. Devo solo ringraziare il FC Porto per l'opportunità che mi ha dato di tornare a competere".- "È stata una questione di qualità. Senza voler sembrare arrogante, sono felice di aver cambiato il corso della mia carriera. So che posso dare molto di più e sono grato per tutto ciò che ho ottenuto.