Djalò è ancora un giocatore della Juventus: la formula del trasferimento

Tiago Djalò si sta mettendo in grande mostra con il Porto, sua nuova squadra. Il difensore portoghese ha infatti segnato due goal consecutivi in pochi giorni; il primo in campionato e il secondo in Europa League contro l'Hoffenheim. Ecco qual'è la sua situazione contrattuale dopo aver lasciato la Juventus in estate.Djalò dopo essere arrivato allalo scorso gennaio, ha deciso di andare via, concordando la scelta con la società, che aveva altri progetti. L'ex Lille si è trasferito al Porto con la formula del prestito secco, senza diritto di riscatto da parte del club portoghese, Questo significa che il giocatore è ancora di proprietà della Juventus e a fine stagione tornerà a Torino.