Le ultime su Leo Ortiz

Non lo ha fatto un mese fa, dopo lo stop di Gleison Bremer, e di certo non lo farà ora, nonostante l'infortunio di Juan Cabal che sembra portare con sé la stessa infausta diagnosi di rottura del crociato . No, per rinforzare la difesa lanon andrà a scandagliare tra gli svincolati, lì dove appunto nelle ultime settimane non è emerso nessun nome utile alla causa bianconera. Se ne riparlerà a gennaio, mentre per ora si punterà tutto sui giocatori a disposizione tra cui i giovani come, destinato ad aumentare il suo minutaggio a dispetto del recente "passo indietro" per provare a dare una mano alla Next Gen, e, il classe 2006 già convocato due volte da Thiago Motta.Si farà di necessità virtù, insomma, mentre Cristiano Giuntoli si guarda intorno a caccia dei profili migliori tra quelli potenzialmente sul mercato. Una lista in cui, come conferma Tuttosport, figura anche il nome di, già citato più volte nelle ultime settimane, esperto centrale del Flamengo (con passaporto italiano) che è appena stato convocato dal Brasile per sostituire Militao del Real Madrid: su di lui si stanno accendendo i riflettori di vari club europei, attratti tanto dalle sue caratteristiche tecniche quanto dal costo ancora non troppo alto del suo cartellino, che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. E alla finestra, appunto, c'è anche la Juve.