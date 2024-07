La giornata di ieri



La giornata di oggi

Oh, ieri abbiamo fatto i turisti. E ci può stare anche questo, in fondo, in una settimana che ci ha spremuti come ha fattocon la squadra. Abbiamo girato Norimberga, salutato un po' di tifosi juventini, preparati mentalmente alla partita di questa sera. Finalmente si torna a vedere il campo: c'è, la diretta è su DAZN, ma ve lo racconteremo in loco, con il supporto di Romeo Agresti.E' stata però anche la giornata più movimentata sul mercato, perché si è sbloccata la cessione di Deanal. Che è una scelta logica, a pensarci. Che non era la scelta preferita dello stesso difensore, per tutte le volte in cui si è sentito superiore al contesto che gli avevano costruito (gli altri, eh) attorno.Nel frattempo, la squadra ha continuato a sudare. Al mattino allenamento al riparto da occhi indiscreti dopo la scorpacciata di passione fatta l'altro ieri. Quindi lo svago all'interno dell'Herzo-Base: pure in serata il campo di basket è stato bello affollato, con visita specialedi. Altro gioiellino di un posto veramente unico nel suo genere.Thiago avrà sciolto i dubbi di formazione, più o meno. Sa benissimo che conta veramente nulla indovinarla, stavolta. Ma va capito quanto minutaggio potranno effettivamente avere i nazionali, cioè gli ultimi aggregati al ritiro.Oggi c'è partita, finalmente. Si andrà allo stadio molto presto e si finirà molto tardi. Bentornata, routine. Ci sei mancata, e ci è mancata lain tutte le sue sfaccettature, soprattutto da quandoè arrivato e la curiosità è arrivata al limite massimo consentito.Scopriremo tutto quello che volevamo scoprire. Il campo, come sempre, è l'unico e fedelissimo compagno di viaggio. Sta per iniziare e sarà lungo un anno, Mondiale per Club compreso.