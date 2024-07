L'allenamento



La fatica

Verrebbe proprio da scriverlo: '', sai che c'è? C'è che si sta proprio bene tra le. Laieri si è fatta abbracciare da una rappresentativa - molto genuina - di tifosi. Sono accorsi un po' ovunque e hanno dato una spinta non indifferente. Soprattutto, hanno fatto capire che laè tutto il mondo e non solo una porzione d'Italia. C'è spesso da difendere più un orgoglio che una città.Thiago è serio, concentrato. Ai suoi ragazzi si è già enormemente affezionato e si capisce da come sproni il gruppo, ci giochi quasi, li applauda e li rimproveri. Sarà pure una- i problemi ci saranno, come ci sono sempre stati -, ma in quel pezzetto viene fuori uno sforzo collettivo di non ripetere tutti gli errori della scorsa stagione.Ah, mettiamo le mani avanti.Nel senso: non era un allenamento per gli appassionati del gioco di Motta, che ha raggiunto vette umane profonde, ma non è stato il maestro che magari qualcuno s'aspettava. Pertanto, verso la prima amichevole, parecchie storie ci sono ancora sconosciute. Però dalla seduta di allenamento emergono due-tre fattori da non sottovalutare. Il primo: l'esercizio dei centrocampisti, che avevano il compito di andare avanti in pressione, era svolto da una mediana a due. E nel particolare da Thuram e Locatelli, i quali si candidano a una maglia molto probabilmente da titolare.Poi c'è. Ha parlato ai nostri microfoni ed è stata una bellissima scoperta: sguardo fisso verso l'interlocutore, idee chiare soprattutto riguardo al progetto che la Juve e lo stesso giocatore hanno in testa. Si partirà dalla Next Gen? Bene. Ma si vedrà partita dopo partita, anche perché fisicamente non ha davvero nulla da invidiare ai cosiddetti grandi. Esa che per lanciare i giovani non ci vuole un altro corso a: serve lo spunto da solido allenatore.Vera protagonista della seduta di oggi è stata la. Che non accenna a esaurirsi, che si ciba di doppi turni di allenamento e a ogni sessione i giocatori sembrano davvero molto stanchi, praticamente provati. Colinet sbraita, ma poi li abbraccia. Pretende tutto e non fa sconti, neanche per sbaglio. E' un preparatore sui generis per le frasi utilizzate, per il resto non presta tanto il fianco all'onda social che l'ha pienamente travolto.I ritmi sono alti e non tutti tengono perfettamente il passo. Robe normalissime. C'è però un giocatore che va nettamente più forte degli altri. Non è un nuovo acquisto, non è un Next Gen. E' il giocatore più pagato e rappresentativo di questa rosa. Oh, quanto sta bene. E quanta voglia ha. Con Thiago è già feeling ai massimi livelli.