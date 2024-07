L'iniziativa divolta a limitare il dialogo con gli arbitri esclusivamente al capitano di una squadra sarà estesa a tutte le competizioni Uefa nella prossima stagione. Di seguito la nota ufficiale della UEFA:"Gli arbitri avranno una linea di dialogo aperta con le squadre per spiegare le decisioni più importanti, comprese quelle al Var. Le informazioni e le spiegazioni verranno date solo ai capitani, gli unici giocatori autorizzati a parlare con l’arbitro e a chiedere chiarimenti in modo rispettoso. I capitani devono assumersi la responsabilità anche nei confronti dei compagni, chiedendo loro di rispettare l’arbitro, tenere le distanze e non circondare gli ufficiali di gara. Se il capitano è il portiere, che nella maggior parte dei casi non è vicino all’azione, le squadre sono invitate a nominare un solo giocatore di movimento autorizzato a parlare con gli arbitri per ricevere spiegazioni. I giocatori che non rispettano queste istruzioni e si avvicinano agli arbitri per mostrare dissenso o agire in modo irrispettoso saranno ammoniti".