Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Juventus e l'Empoli stanno continuando a trattare per Mattia De Sciglio. Il terzino italiano, rientrato solo ad aprile scorso dopo l'infortunio al legamento crociato patito durante l'annata 22/23 nel match casalingo contro il Lecce, è ai margini del progetto tecnico di Thiago Motta. L'Empoli sta spingendo con decisione per assicurarsi l'ex terzino del Milan, con un passato anche in Francia nel Lione. De Sciglio ha vestito la maglia bianconero per un totale di sei stagioni e segnando due gol.