Lacontinua a lavorare sul mercato non solo per l'immediato presente come, ma anche per il futuro della squadra. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club bianconero sta trattando con ilper un giocatore. Si tratta di Cristos, fantasista classe 2004 del. Nella passata stagione ha disputato un ottimo campionato, chiudendo con 11 gol e 6 assist. Contatti in corso tra le parti, si sta valutando l'idea di uno scambio con un altro giovane. In caso di arrivo a Torino il giocatore andrà in, agli ordini di Paolo