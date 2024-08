La Juventus sta trattando con il Milan Pierre Kalulu, terzino francese classe 2000. Nella giornata di ieri il suo nome era spuntato come rinforzo del reparto difensivo bianconero, oggi la sua candidatura è diventata sempre più concreta, tanto da arrivare ad un accordo tra Juventus e Milan. Il giocatore non è stato nemmeno impiegato nella sfida tra Milan e Monza per il Trofeo Berlusconi. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, nella giornata di domani è prevista la chiusura per l'affare. Il giocatore sta dando il via libera alla trattativa.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui