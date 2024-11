Dragusin Juve, la situazione sul difensore

Continua il calciomercato della Juventus, anche lontano dal campionato e dalla finestra invernale. Con l'infortunio anche di, la situazione di emergenza in difesa si aggrava ulteriormente e porta Cristiano Giuntoli a lavorare al prossimo arrivo. Come riporta Gianluca Di Marzio, che ha parlato a margine della cerimonia del premio "La Clessidra" ad Anghiari, tra i nomi possibili c'è anche quello dell'ex. L'attuale difensore del Tottenham, però,Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore potrebbe essere anche una soluzione per il Napoli, sempre nel mercato invernale.'Dragusin può essere una soluzione sia per il Napoli che la Juventus, anche se il Tottenham non vorrebbe farlo partire in prestito. A gennaio servono giocatori pronti e uno come lui può rappresentare un investimento sicuro'.