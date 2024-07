Di Maria Thiago Motta, le parole

In una lunga intervista rilasciata a L'Equipe, Angelha ripercorso la sua carriera e, tra le tante cose, ha parlato anche diMIGLIOR STAGIONE - "Se devo dirne una, Laurent Blanc aveva sviluppato uno stile di gioco attraente con noi. La stagione 2015/16 è quella in cui mi sono divertito di più a giocare a calcio a Parigi. Era impossibile togliere la palla a Thiago Motta e Verratti in mezzo, con Matuidi che saliva e scendeva continuamente. Giocavamo un calcio spettacolare con Ibrahimovic, Cavani, Lavezzi e Pastore in alto".