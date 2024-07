Di Maria lascia la nazionale: vittoria e lacrime nell'ultima partita

Angel Di Maria ha giocato la sua ultima partita con l'Argentina. L'ex giocatore della Juventus aveva già annunciato che la Copa America sarebbe stata l'ultima competizione con la nazionale. Ha chiuso nel migliore dei modi vincendo l'ennesimo trofeo con l'Argentina.Di Maria giocherà ancora un anno al Benfica, la sua squadra attuale, ma non più per l'Albiceleste. "Era il mio sogno potermi ritirare dalla Nazionale così. L'Argentina è il mio amore e il mio Paese. Grazie", ha detto il classe 1988, insignito anche del premio come miglior giocatore della finale di Miami vinta 1-0 ai tempi supplementari contro la Colombia. Il Fideo è scoppiato in lacrime quando è uscito dal campo nei minuti finali, salutando commosso il pubblico argentino.