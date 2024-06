Di Lorenzo: spunta l'ipotesi conferenza stampa



L'opzione Juventus

Nove giorni fa, in conferenza stampa, Giovanniaveva rassicurato tutti sul suo stato di forma. "Ho parlato con la società a fine stagione e da lì sono venuto in Nazionale. La concentrazione adesso è massima su questa competizione. Chi sostiene che sono triste e silenzioso dice delle stronz... Io sono serenissimo e quando sarà il momento di parlare del, ci metterò la faccia come ho fatto durante tutta la stagione. Non mi tirerò indietro," aveva dichiarato. Tuttavia, la situazione è più complessa di quanto non sembri.Come racconta Gazzetta, dopo la fine dell’avventura dell’Italia all’Europeo,potrebbe organizzare una conferenza stampa o comunque parlare con i giornalisti prima di andare in vacanza. Nel frattempo, il suo agente Giuffredi ha avuto un colloquio con il direttore sportivoe il tecnico Antonio. Da questi incontri è emerso chiaramente che il Napoli non ha intenzione di venderlo. Conte, ex allenatore di, ha chiesto esplicitamente la permanenza di Di Lorenzo e di Kvaratskhelia quando ha firmato il contratto, e non intende cedere su questo punto., però, sembra deciso a lasciare il club. Dopo i colloqui avuti incon il suo procuratore, ha ribadito la sua intenzione di non voler più restare al Napoli, nonostante il contratto fino al 2028 (con opzione fino al 2029) che gli garantisce tre milioni netti a stagione. Neppure la telefonata diha fatto cambiare idea al capitano. Laè pronta ad accoglierlo, ma Di Lorenzo ritiene che il suo ciclo al Napoli sia ormai concluso. Si prospetta quindi un braccio di ferro che diventerà durissimo quando, dopo le vacanze, Di Lorenzo dovrà rispondere alla convocazione per il ritiro del Napoli. Punterà i piedi e si opporrà alla società?Nel frattempo, c’è ancora un Europeo da giocare e Di Lorenzo deve migliorare le sue prestazioni, come quella opaca di giovedì scorso contro Williams, che lo ha dribblato più volte.Tuttavia, nessuno conosce meglio di Spalletti la tempra e l’orgoglio del suo ex capitano al Napoli. Farà leva su questi aspetti o seguirà le indicazioni del campo?





