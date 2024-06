Giuntoli sta seguendo con grande attenzione l'evoluzione del rapporto tra Giovannie il. Il capitano azzurro ha manifestato il desiderio di lasciare il club, nonostante la ferma volontà di Antonio Conte di trattenerlo. Per Thiago Motta, Di Lorenzo rappresenterebbe l’esterno basso ideale, un rinforzo perfetto per migliorare la squadra. La Juventus, da parte sua, è pronta a offrire al giocatore un ingaggio da 4 milioni di euro annui, oltre a una commissione sostanziosa per il suo agente.Tuttavia, l'affare è complesso e difficilmente si potrà entrare nel vivo delle trattative prima della metà di luglio. La situazione è in continua evoluzione e Giuntoli dovrà monitorare attentamente ogni sviluppo per capire se esistono margini per un accordo favorevole.