"Una caduta senza fine". Così, senza mezzi termini, La Gazzetta dello Sport commenta l'involuzione di Giovanni, nota decisamente negativa di Italia-Spagna. "Neppure il nuovo c.t. Luciano Spalletti ha arrestato lo scivolamento di Giovanni Di Lorenzo, il suo uomo di maggior fiducia nel Napoli dello scudetto 2023", scrive la rosea del classe 1993 azzurro, finito nel mirino della. "I due si sono ritrovati in Nazionale, ma Di Lorenzo contro la Spagna è stato bullizzato da Nico Williams e rischia il posto, il calcio non ammette i sentimenti. Scordiamoci il passato. Un anno fa Di Lorenzo sembrava pronto per il Manchester City di Guardiola, oggi è un terzino smarrito. Dove sta la verità?".