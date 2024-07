Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, l’annunciata conferenza stampa di Mario Giuffredi (procuratore di Giovanni Di Lorenzo), prevista per martedì, non ci sarà. L'incontro con i giornalisti si sarebbe dovuto svolgere per chiarire e fornire comunicazioni ufficiali sul futuro del suo assistito.Nelle ultime ore sarebbero emersi nuovi intoppi che hanno complicato ulteriormente la questione. Il Napoli, come ribadito da Antonio Conte, considera Di Lorenzo un elemento cardine del suo progetto, ma la situazione a questo punto sembra aperta a qualsiasi tipo di scenario.