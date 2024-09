, ex giocatore della, ha commentato la prestazione dicontro il PSV ai microfoni di Tuttosport. 'Soldatino' ha anche affrontato il tema riguardante il paragone tra il gioiello turco e Yildiz."Oggi paragonando Yildiz a Del Piero secondo me facciamo solo del male al ragazzo, che sta facendo cose veramente importanti come il gol di ieri sera. Però in lui rivedo lo stesso atteggiamento, gli stessi movimenti che faceva Alessandro da giovane. Quindi ci sono veramente i presupposti per rivedere, tra qualche anno, un nuovo Del Piero. Però tra qualche anno, ora lasciamolo lavorare tranquillamente e in santa pace. Questi paragoni a volte sono terribili e ci voglio andare con i piedi piombo... però... però Yildiz ha qualità e si muove come Del Piero".