L'ex giocatore tra le altre della Juventus Angeloè intervenuto ai microfoni di TvPlay parlando delle voci di mercato che si stanno susseguendo negli ultimi giorni e che vedrebbero il possibile trasferimento di Federico Chiesa alla Roma. Le sue parole:"Voto alla stagione di Allegri? Si è salvato con la Coppa Italia. Darei una valutazione alta per la prima parte, per il girone di andata, ma nel girone di ritorno è insufficiente. Alla fine do 6.5. La Juve con Thiago Motta cambia completamente mentalità. I bianconeri avranno un allenatore che porta gioco. Voci su Chiesa? Vorrei sentir parlare Motta del giocatore, non credo ad altro. Chiesa a Roma? A De Rossi piace, verrebbe accolto benissimo, come Dybala".