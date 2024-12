Gli anni di Di Gregorio al Monza

I numeri di Di Gregorio al Monza

144 presenze

160 goal subiti

53 clean sheet

6 rigori parati

Miglior portiere della Serie A 2023/24

sarà sicuramente una sfida importante, per non dire vitale per i bianconeri, ma soprattutto sarà una partita speciale per un calciatore zebrato. Stiamo ovviamente parlando diche, per la prima volta in carriera, tornerà all'U-Power Stadium nei panni del grande ex.Proprio così, perché dopo aver difeso la porta del Monza nelle ultime quattro stagioni, in estate il portiere classe 1997 ha perfezionato il grande salto trasferendosi alla corte di Thiago Motta per impossessarsi del ruolo di numero 1 della porta juventina, succedendo a Wojciech Szczesny. Il presente e il futuro dei pali della Juventus sono i suoi, ma la gara dell'U-Power Stadium avrà sicuramente un sapore speciale.Di Gregorio è arrivato al Monza nell'estate del 2020, dal Pordenone, e per quattro anni è stato il titolare indiscusso della porta brianzola. Dopo le prime due stagioni in Serie B, nella primavera del 2022 è arrivata la tanto attesa promozione in A per il club rilevato da Silvio Berlusconi, capace di portarlo dalla C sino alla massima serie.Nonostante il salto al piano più alto del calcio italiano, Di Gregorio non ha mai perso il suo posto di numero 1, nemmeno quando sembrava che l'arrivo di Cragno in biancorosso potesse relegarlo a vice. E invece le sue prime due stagioni in Serie A si sono sviluppate all'insegna della crescita esponenziale. Una maturazione che gli ha permesso di essere premiato come il miglior portiere della Serie A 2023/24. Il sigillo finale, prima del suo trasferimento alla Juventus.





