L'amichevole in famiglia tra ladie ladi Paoloè un evento che ormai si ripete da diversi anni. Per alcuni non è più una novità, ma un bel momento di raccoglimento generale in vista dell'avvio della stagione sportiva. Per altri però può assumere un significato diverso, come per. Per il nuovo portiere bianconero si trattava della prima volta nel suo nuovo stadio dopo gli anni a Monza. L'estremo difensore ha ringraziato i tifosi con un post su Instagram: "Che festa oggi all’Allianz Stadium, grazie per la bellissima accoglienza!"