Le parole di Michele Di Gregorio

ha parlato ai microfoni di Rai Sport dal ritiro della Nazionale, dove è stato convocato per la prima volta: "Sono felice di essere alla, di aver trovato il mister, lo staff e una società così, ma adesso sono in Nazionale e voglio godermi questa settimana al massimo, perchè ho desiderato tanto essere qui", le sue dichiarazioni.Il portiere ha poi aggiunto: "Motta vuole un gruppo che lo segua, indipendentemente dall’età, e noi lo seguiamo. Il mister pretende una determinata mentalità e questo ci spinge ad andare sempre forte e a non abbassare mai l’attenzione, credo sia giusto così. Io lavoro sempre e mi metto a disposizione dell’allenatore, poi è lui che fa le sue scelte. Mattia Perin è un portiere di grandissime qualità, una grande persona, è giusto che anche lui trovi il suo spazio e che ci spingiamo a vicenda giorno per giorno, per migliorarci”.





