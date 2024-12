Le parole dia Mediaset dopo- "Ha bisogno di goal, è un attaccante vero, ne abbiamo bisogno. Siamo felici per lui, per quello che dà in settimana, facciamo sempre il tifo per lui".- "Un piccolo spavento ma sono riuscito, poi le cose sono andate bene e sono contento. Meno male che è stata una bella serata, ce lo meritavamo e dobbiamo continuare così".- "Una serata così serviva a tutti però lo abbiamo visto dopo il City, dobbiamo cercare di lavorare senza soffermarci troppo a pensare che si sia risolto tutto. Questo è un gruppo che lavora e pretende tanto da se stesso".- "Il gruppo è giovane, anche io non ero abituato a giocare ogni tre giorni, in Champions, a vestire questa maglia. Bisogna fare un percorso, la direzione che prendiamo tutti i giorni tra di noi è quella giusta, c'è poco tempo ma continuiamo ancora più forti perché ci aspetta il Monza. Dobbiamo ancora fare tanto ma è un gruppo che lavora e sa quello che vuole".